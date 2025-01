Ilrestodelcarlino.it - Fiaccolata per Emanuela. Castignano si ferma per omaggiare la mamma:: "Per sempre con noi"

Ad un mese dall’uccisione diMassicci, Ripaberarda la ricorda con una, un modo per dire basta alla violenza. Tante candele hanno voluto illuminare una sera fredda, il gelo non è bastato are le tante persone intervenute che hanno ribadito il loro no a questa strage silenziosa. Quella diè una tragedia che ha toccato il cuore di tutti. Un corteo composto è partito dalla casa, teatro della tragedia. Ci sono le luci accese e i cani che corrono, come se nulla fosse accaduto, invece quella casa testimonia la violenza cieca e becera di un uomo che ha ucciso la moglie. Tantissimi politici con la loro presenza hanno ribadito che è necessario affrontare la violenza maschile contro le donne tutti d’accordo, ben 33 sindaci con la fascia tricolore, il presidente della Provincia Loggi, il presidente della Regione Acquaroli, l’eurodeputato Ciccioli, l’onorevole Castelli, il parlamentare europeo Ricci, inoltre autorità civili, religiose e militari, le associazioni di volontariato, del terzo settore.