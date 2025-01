Lanazione.it - Derby choc per la Carrarese che ne prende quattro dallo Spezia

Carrara, 19 gennaio 2025 – Lasceglie la partita peggiore per perdere l’imbattibilità allo stadio dei Marmi crollando inopinatamente nelcontro lo, sentitissimo da tutta la città., le foto della partita Dopo le prime concitate battute di gioco i bianchi di Luca D’Angelo hanno preso il sopravvento creando le prime occasioni da rete e sfruttando in particolare la corsia di destra dove Elia all’11 ha servito Pio che di testa non ha inquadrato la porta e al 15’ ha costretto Bleve alla parata a terra. Il gol è arrivato al 20’ ancora su azione di Elia che ha saltato Cicconi e centrato per l’inzuccata vincente di Pio Esposito. Bleve è uscito per infortunio sostituito da Chiorra. Il monologo delle Aquile è continuato con la conclusione di Degli Innocenti respinta proprio da Chiorra e in pieno recupero è arrivato il 2 a 0 propiziato da una imbeccata di Salvatore Esposito per il fratello che ha segnato da dentro l’area.