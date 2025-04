Dayitalianews.com - Offerte per messe e sacramenti: nuove regole del Vaticano per maggiore trasparenza e correttezza

Con un decreto approvato ieri, 13 aprile, il Dicastero per il Clero ha aggiornato la disciplina relativa alle intenzioni delle Santee allecollegate, introducendopiù chiare per garantiree rispetto della volontà dei fedeli.Il Decreto approvato da Papa Francesco in forma specifica ieri, 13 aprile, entrerà in vigore il prossimo 20 aprile, domenica di Pasqua.Una consuetudine da tutelareLa questione riguarda una delle forme più concrete con cui i fedeli partecipano alla vita della Chiesa: chiedere che una Messa venga celebrata per i vivi o per i defunti. Una consuetudine molto antica, fondata su motivazioni pastorali e spirituali profonde, disciplinata finora mediante condizioni che consentivano da una parte di mantenere la parola data agli offerenti e dall’altra di allontanare il pericolo di “commercio” di cose sacre.