Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione ai bastoncini di pesce impanati, contengono sostanze tossiche e cancerogene”: i risultati dei test su 15 marchi. L’esperto: “Pensateci prima di darli ai bimbi”

Fare mangiareai bambini è un consiglio spesso dato da pediatri e nutrizionisti. Ma siccome non sempre i più piccoli lo gradiscono, si ricorre all’escamotage di prodotti più accattivanti offerti in varie versioni dall’industria alimentare. Come i famosi “, meglio ancora se fritti, sui cui i ragazzi volentieri si “fiondano” per mangiare.Ma è la soluzione migliore?Se però consideriamo più da vicino questi prodotti, cominciano i problemi. “Gli alimenti processati, come idi, sono preparati aggiungendo agli ovvi ingredienti di base (e farine/pane per l’impanatura, come faremmo nella nostra cucina) anche ingredienti che migliorino il sapore e creino una certa dipendenza come una ben studiata proporzione tra sale, grasso e spesso anche zucchero – spiega al FattoQuotidiano.