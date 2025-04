PS5 aumenta di prezzo

Oggi, Sony ha pubblicato un annuncio che ha lasciato spiazzati milioni di videogiocatori in Europa e nei mercati internazionali: la PS5 Digital Edition subirà un aumento di prezzo, con effetto immediato. La notizia è stata diffusa tramite un aggiornamento sul PlayStation Blog, senza preavvisi o dichiarazioni pubbliche anticipate.

A partire da questa data, il nuovo prezzo consigliato al pubblico per PS5 Digital sarà di 499,99 euro in Europa, con aumenti simili anche nel Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. L'annuncio è stato accompagnato da una generica spiegazione che attribuisce la decisione a un "contesto economico difficile", comprendente inflazione, instabilità dei tassi di cambio e difficoltà nella catena di distribuzione globale.

I nuovi prezzi di PS5 Digital e del lettore disco separato

Ecco le nuove cifre rese pubbliche da Sony:

Europa: PS5 Digital Edition – 499,99 €
Regno Unito: PS5 Digital Edition – 429,99 £
Australia: PS5 Digital Edition – 749,95 AUD
Nuova Zelanda: PS5 Digital Edition – 859,95 NZD

In parallelo a questo aumento, Sony ha annunciato anche un importante taglio di prezzo per l'unità disco esterna, compatibile con PS5 Slim e PS5 Pro.

