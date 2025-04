Lapresse.it - Marche, presentata a Ascoli Piceno la guida Slow Food su gli oli extra vergini

L’assessore regionale al’agricoltura Andrea Maria Antonini ha partecipato al teatro dei Filarmonici dialla presentazione nazionale della “agli oli2025” a cura diItalia.Italia e la presentazione adL’assessore, dopo aver ringraziatoItalia per la iniziativa e per il contributo importante a questo specifico segmento, ha evidenziato il Protocollo d’intesa siglato proprio con la Regione. Antonini poi ha sottolineato come “l’olivicoltura delleè in continuo fermento, di fatto l’olio rappresenta l’alimento cardine e il principale riferimento della dieta mediterranea, oltre che uno dei prodotti simbolo della terra e della nostra cultura marchigiana da sempre sinonimo di benessere, salute e corretti stili di vita – ha sottolineato Antonini – La qualità degli oli marchigiani è, di certo, aumentata moltissimo negli ultimi anni, così come è cresciuta la professionalità degli operatori della filiera olivicola, grazie anche alle numerose proposte formative curate dall’AMAP e grazie alle tante occasioni di confronto organizzate dalla Regioneinsieme ad associazioni olivicole marchigiane, Università e associazione di assaggiatori”.