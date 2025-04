Tra Gianmarco Steri e Nadia scatta un altro bacio a Uomini e Donne 8220Prima di te ero anestetizzata non provavo nulla8221

Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Il tronista ha baciato per la seconda volta Nadia Di Diodato, suscitando una forte reazione da parte delle sue due corteggiatrici, Cristina Ferrera e Francesca Polizzi. Leggi su Fanpage.it Nella puntata del 14 aprile prosegue il percorso di. Il tronista ha baciato per la seconda voltaDi Diodato, suscitando una forte reazione da parte delle sue due corteggiatrici, Cristina Ferrera e Francesca Polizzi.

Tra Gianmarco Steri e Nadia scatta un altro bacio a Uomini e Donne: "Prima di te ero anestetizzata, non provavo nulla".

