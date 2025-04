Trump è la guerra di Biden io la fermo

Biden hanno fatto un lavoro orribile nel consentire alla guerra di cominciare". Lo dice il presidente Usa,Trump,su Truth,sottolineando che la guerra tra la Russia e l' Ucraina "è la guerra di Biden,non mia". "Non ho nulla a che vedere con questa guerra, ma sto lavorando diligentemente per fermare la morte e la distruzione". "Se le elezioni del 2020 non fossero state truccate, e lo sono state, questa orribile guerra non ci sarebbe stata". "Durante i miei 4 anni non ho avuto problemi a prevenire che ciò accadesse" Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.45 "Il presidente Zelensky ehanno fatto un lavoro orribile nel consentire alladi cominciare". Lo dice il presidente Usa,,su Truth,sottolineando che latra la Russia e l' Ucraina "è ladi,non mia". "Non ho nulla a che vedere con questa, ma sto lavorando diligentemente per fermare la morte e la distruzione". "Se le elezioni del 2020 non fossero state truccate, e lo sono state, questa orribilenon ci sarebbe stata". "Durante i miei 4 anni non ho avuto problemi a prevenire che ciò accadesse"

