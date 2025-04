Con avvio del ticket d accesso tornano anche i Guardians a San Marco e Rialto

Da venerdì 18 aprile, giorno dell'avvio del contributo d'accesso a Venezia, tornano operativi i "Guardians" in piazza San Marco e nell'area di Rialto. La squadra, composta da undici addetti e da un caposervizio, avrà il ruolo di informare i turisti su comportamenti e buone pratiche da adottare.

