Gli ‘angeli dei trapianti’ tornano in Israele dopo settimane di stop

Firenze, 14 aprile 2025 – Fra le conseguenze della guerra in Medio Oriente ci sono anche le difficoltà per le associazioni di volontariato impegnate nella zona. Tra queste il Nopc-Nucleo operativo di protezione civile, l’associazione fiorentina presieduta da Massimo Pieraccini che si occupa della logistica dei trapianti. Una realtà che opera necessariamente in tutto il mondo: sono i loro volontari ad andare a ritirare le cellule prelevate al donatore nel posto X e a consegnarle nel posto Y e le due variabili possono essere ovunque sul mappamondo. Magari capita di andare negli Stati Uniti a prelevare la preziosa sacca di cellule necessarie per salvare la vita a un malato di leucemia per poi consegnarla in Lapponia, perché la compatibilità tra donatore e ricevente non è semplice e il proprio “fratello genetico” può essere ovunque nel pianeta.