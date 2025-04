Ilfattoquotidiano.it - Colonia di granchi fluviali giganti ritrovata sotto i Fori Imperiali. “Forse già presenti ai tempi dei Romani”

Hanno preso il sopravvento lontani dagli sguardi dei turisti, in un’area deichiusa al pubblico. Unadidi fiume(potamon fluviatile) è statavicino ai mercatidi Traiano e della Basilica Ulpia. Si trovavano in un’area di canalette di scolo sotterranee, delimitata da grate e mattoni. Questo tipo disono visibili principalmente di notte, quando escono dalla tana per cercare cibo, mentre di giorno sono preda di corvi e gabbiani. Nelle ore diurne tendono a rifugiarsi in tane scavate nel fango e in anfratti naturali. In passato i ricercatori dell’Università Roma Tre avevano segnalato oltre 500 esemplari dio gigante ritrovati durante scavi archeologici. Un numero che oggi è certamente aumentato date le favorevoli condizioni di habitat – simile a quello naturale – e protezione della zona.