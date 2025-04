Una Domenica delle Palme insanguinata

Ormai l'avrete sentito: questo è l'anno, il primo dopo undici, in cui la Pasqua ortodossa si celebra nella stessa data di quella cattolica e delle altre confessioni cristiane. Nella piazza romana di San Pietro i fedeli festeggiavano la Domenica delle Palme con il Papa Francesco redivivo. In una piazza nel centro di Sumy , capoluogo dell'oblast' omonimo, a trenta chilometri dalla frontiera nel nordest ucraino, un doppio colpo di missili ha fatto strage di persone radunate dalla Domenica delle Palme , che in questo clima è la Domenica dei Salici. "Stavano andando a pregare". Scrivo quando i morti sono 34 ei feriti 119 . E' morta Olena Kohut, organista e pianista solista della Filarmonica regionale, era all'interno della Filarmonica quando è avvenuto l'attacco. E' stato colpito un autobus bianco e rosso, sono morti quelli che erano a bordo: non tutti, una madre con la sua piccola è riuscita a saltare giù, un tredicenne si è buttato nelle fiamme per tirarne fuori qualcuno.

Ucraina: attacco russo a Sumy. De Angelis: "Trump, l'illusione è finita. Né pace né prosperità. E ora tocca a Meloni". Domenica delle palme insanguinata, 19enne ucciso nella sala giochi a Cesa. Domenica delle palme insanguinata, 19enne ucciso al bar del centro di Cesa. Domenica delle Palme insanguinate: 32 morti firmate Putin. Zelensky: "Solo un bastardo fa così". Il ministero russo contro il premio alla giornalista assegnato a Fossoli: "Presa in giro".

