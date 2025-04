Samsung Good Lock si allarga a livello globale e debutta sul Google Play Store

Samsung allarga la disponibilità di Good Lock: l'app è ora disponibile a livello globale su Galaxy Store e si affaccia sul Google Play Store.

tuttoandroid.net comunica: Samsung Good Lock: cos'è, come funziona e dispositivi compatibili - Samsung Good Lock è un’applicazione che consente di personalizzare in modo ancora più avanzato diversi aspetti della One UI del produttore sud-coreano, sia su smartphone sia su tablet.