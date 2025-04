Romadailynews.it - Celli: emozione per seconda opera d’arte sui silos del cantiere Metro C di Piazza Venezia

Roma, 14 aprile 2025 – “Con l’inaugurazione questa mattina dellasuidellaC a, prende sempre più vita e colore un’idea che nasce dal cuore della città: trasformare unin un luogo di bellezza, creatività e dialogo con Roma e i suoi cittadini”.Lo dichiara in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana.“È un’vedere come un progetto partito da una mozione dell’Assemblea capitolina si stia concretizzando, dando un volto nuovo a un’area in trasformazione. Ancora più bello sapere che queste opere, una volta rimosse dai, porteranno luce, colore e cultura nelle periferie della nostra città, regalando bellezza proprio dove spesso ce n’è più bisogno.È un modo concreto affinchè l’arte diventi patrimonio condiviso, capace di creare occasioni di rigenerazione sociale e urbana.