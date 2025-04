Paolo Rossi Questa Juve si muove meglio e non presenta egoismi ma occhio a un problema serio – VIDEO

JuventusNews24Paolo Rossi, giornalista, ha commentato la vittoria che la Juve ha ottenuto contro il Lecce: ci sono due pro e un contro, che va risolto alla sveltaIl Paolo Rossi, che parla in “Ma Che Partita Hai Visto“, podcast di JuventusNews24, vede una Juve migliorata. Dopo Juve Lecce il giornalista parla con questi toni, evidenziando un momento della partita che testimonia il progresso bianconero. occhio, però, a un atavico e serio problema. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventusnews24 (@Juventusnews24com)PAROLE – «Non è un caso che, secondo me, Questa sera Vlahovic faccia due sponde, perché comunque ci si muove meglio. Ci si muove con più sicurezza, con più fiducia, con più idea di connettersi. Non vediamo vediamo troppi egoismi, anzi. Juventusnews24.com - Paolo Rossi: «Questa Juve si muove meglio e non presenta egoismi, ma occhio a un problema serio» – VIDEO Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, giornalista, ha commentato la vittoria che laha ottenuto contro il Lecce: ci sono due pro e un contro, che va risolto alla sveltaIl, che parla in “Ma Che Partita Hai Visto“, podcast dintusNews24, vede unamigliorata. DopoLecce il giornalista parla con questi toni, evidenziando un momento della partita che testimonia il progresso bianconero., però, a un atavico e. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dantusnews24 (@ntusnews24com)PAROLE – «Non è un caso che, secondo me,sera Vlahovic faccia due sponde, perché comunque ci si. Ci sicon più sicurezza, con più fiducia, con più idea di connettersi. Non vediamo vediamo troppi, anzi.

