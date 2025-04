The Couple Pierangelo punta il dito contro Antonino È un giocatore dice cose studiate e precise

Antonino Spinalbese nella Casa di The Couple non convince Pierangelo Greco. Ecco cosa ha rivelato il concorrente sull'ex Vippone della settima edizione del Grande Fratello. Comingsoon.it - The Couple, Pierangelo punta il dito contro Antonino: "È un giocatore, dice cose studiate e precise" Leggi su Comingsoon.it Il comportamento assunto daSpinalbese nella Casa di Thenon convinceGreco. Ecco cosa ha rivelato il concorrente sull'ex Vippone della settima edizione del Grande Fratello.

The Couple, Pierangelo punta il dito contro Antonino: "È un giocatore, dice cose studiate e precise". Pierangelo Greco a The Couple: «Avevo la fobia di ingrassare, mangiavo solo avocado e insalata». The Couple: tutte le coppie in gioco. Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco a The Couple, chi sono e cosa fanno. The Couple, Ilary Blasi non farà la fine del GF: “Tolleranza zero al televoto”. La strategia anti-fandom. Jasmine Carrisi a The Couple con l'ex fidanzato Pierangelo Greco: «Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex diventato gay». Ne parlano su altre fonti

Scrive comingsoon.it: The Couple, Pierangelo punta il dito contro Antonino: "È un giocatore, dice cose studiate e precise" - Il comportamento assunto da Antonino Spinalbese nella Casa di The Couple non convince Pierangelo Greco. Ecco cosa ha rivelato il concorrente sull'ex Vippone della settima edizione del Grande Fratello.

Riporta ilsussidiario.net: Pierangelo accusa Antonino a The Couple: “Costruito, dice cose studiate”/ “È quello che sa giocare di più” - Pierangelo contro Antonino a The Couple, secondo lui è il concorrente più calcolatore. Ecco cos'ha detto a Benedicta Boccoli.

Scrive isaechia.it: The Couple, Pierangelo e i dubbi su Antonino Spinabese: “Il più costruito, sa giocare molto bene!” - Iniziano le prime osservazioni all'interno della Casa di The Couple e Pierangelo Greco non ha dubbi su ciò che pensa di Antonino Spinalbese.