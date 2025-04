Trump è la guerra di Bidenio la fermo

guerra di cominciare". Lo dice il presidente Usa,Trump,su Truth,sottolineando che la guerra tra la Russia e l' Ucraina "è la guerra di Biden,non mia". "Non ho nulla a che vedere con questa guerra, ma sto lavorando diligentemente per fermare la morte e la distruzione". "Se le elezioni del 2020 non fossero state truccate, e lo sono state, questa orribile guerra non ci sarebbe stata". "Durante i miei 4 anni non ho avuto problemi a prevenire che ciò accadesse" Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.45 "Il presidente Zelensky e Biden hanno fatto un lavoro orribile nel consentire alladi cominciare". Lo dice il presidente Usa,,su Truth,sottolineando che latra la Russia e l' Ucraina "è ladi Biden,non mia". "Non ho nulla a che vedere con questa, ma sto lavorando diligentemente per fermare la morte e la distruzione". "Se le elezioni del 2020 non fossero state truccate, e lo sono state, questa orribilenon ci sarebbe stata". "Durante i miei 4 anni non ho avuto problemi a prevenire che ciò accadesse"

Usa, Trump: “La guerra in Ucraina è di Biden, io cerco di fermarla”. Ne parlano su altre fonti

ansa.it comunica: Trump, progressi per fermare la guerra russo-ucraina - Trump, progressi per fermare la guerra russo-ucraina 'Alla fine troveremo qualcosa di buono per entrambi i Paesi' WASHINGTON , 10 aprile 2025, 19:54 ...

Nota di ilmanifesto.it: La guerra di Trump alle politiche verdi - Usa (Internazionale) Donald Trump prova a ridisegnare il Paese a colpi di ordini esecutivi. Tra martedì e mercoledì ne ha emanati due (arrivando a quota 116 dal suo insediamento, quasi quanti Biden in ...

espansionetv.it comunica: Trump, progressi per fermare la guerra russo-ucraina - (ANSA) – WASHINGTON, 10 APR – "Stiamo facendo progressi per fermare la guerra russo-ucraina": lo ha detto Donald Trump in una riunione di governo, dicendosi convinto che "alla fine troveremo qualcosa ...