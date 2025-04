Nuovo lavoro L’annuncio di Shaila dopo il Grande Fratello Non sapete quanto sia felice

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gatta continua a far parlare di sé.la fine del GF la fine della storia con Lorenzo e i problemi di salute sono stati al centro del gossip. Poi ecco il video con il balletto insieme a Zeudi e giù tante critiche. Ora, finalmente, il suo nome torna a far notizia per qualcosa di molto più positivo. L’ex allieva di Amici, già velina di Striscia la Notizia, ha recentemente condiviso un video col quale annuncia uninizio.Proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia,ha vissuto una storia d’amore molto intensa con Lorenzo Spolverato. Il loro legame ha animato parecchio le dinamiche del reality condotto da Alfonso Signorini, tra momenti di complicità e continue tensioni. Tuttavia,vari alti e bassi, la ballerina ha deciso di chiudere la relazione, sorprendendo tutti con un addio pronunciato in diretta durante la serata finale del programma.