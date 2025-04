Dilei.it - Diletta Leotta sul balcone blocca la città: costretta ad intervenire la portinaia

Leggi su Dilei.it

Qualche anno fa Belen Rodriguezva il traffico di Milano per via dei cartelloni che la ritraevano in lingerie. Oggi èa mandare in tilt una, in questo caso Napoli, a causa delle sue pose sensuali e accattivanti. Alla conduttrice siciliana è bastato un post su Instagram, dove è molto seguita, a scatenare i cittadini partenopei, che hanno fatto di tutto per incontrare da vicino la 33enne.NapoliL’indiscrezione arriva da Roberto Alessi su MowMag, a quanto pareavrebbe mandato in confusione tutti i napoletani quando è approdata in. Da vera ammaliatrice ha postato una foto in accappatoio, sullo sfondo di Castel dell’Ovo, che è stata molto apprezzata.“È andata a Napoli per lavoro, – ha raccontato il giornalista – e ha approfittato del sole del Golfo per rinfrescare la tintarella che si era già presa alle Maldive e così si è messa come la vedete nella foto, in accappatoio, gambe al vento, non proprio castigatissima suldella sua camera d’albergo che si affacciava su via Caracciolo, di fronte a Castel dell’Ovo”.