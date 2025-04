Tornano i concerti al aperto del Emilia Romagna Festival a Cesena arriva Raphael Gualazzi

Emilia-Romagna Festival celebra il suo 25esimo anniversario con un’edizione speciale che abbraccia due mesi di programmazione e conferma la centralità del Festival nel panorama musicale italiano e internazionale. 60 concerti live, oltre 600 artisti da tutto il mondo. Cesenatoday.it - Tornano i concerti all'aperto dell'Emilia-Romagna Festival, a Cesena arriva Raphael Gualazzi Leggi su Cesenatoday.it Dal 3 luglio al 10 settembrecelebra il suo 25esimo anniversario con un’edizione speciale che abbraccia due mesi di programmazione e conferma la centralità delnel panorama musicale italiano e internazionale. 60live, oltre 600 artisti da tutto il mondo.

Tornano i concerti all'aperto dell'Emilia-Romagna Festival, a Cesena arriva Raphael Gualazzi. I Pinguini Tattici Nucleari Tornano in Concerto a Campovolo Hello World Tour Stadi 2025 a Reggio nell'Emilia e dintorni. Fra la via Emilia e il west, il mitico film-concerto di Guccini torna in sala: ma perché oggi non sono più possibili live così?. Torna il festival Crossroads: oltre 60 concerti e 400 musicisti da tutto il mondo in giro per l'Emilia Romagna. Imola, dopo 10 anni tornano gli AC/DC il 20 luglio in concerto all'autodromo. Bologna, Piacenza e Parma: Ligabue torna a fare tappa in Emilia. Ne parlano su altre fonti

Nota di ilrestodelcarlino.it: Tornano i caseifici aperti in Emilia-Romagna: quando visitarli - Tante iniziative ed eventi per l’occasione. Non solo visite guidate, ma si assisterà anche al processo della nascita di una forma di Parmigiano Reggiano, poi passeggiate nei magazzini di stagionatura, ...

Si apprende da agendaonline.it: Concerti Emilia Romagna - L’Emilia Romagna è la patria della musica giovane, del pop rock nato in cantina e dei grandi eventi musicali. Sono oltre mille i luoghi dedicati alla musica leggera ed ai concerti delle grandi star ...