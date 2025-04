Riaperta la viabilità Italia Austria sulla statale 52 bis torna il passo di Monte Croce Carnico

Riaperta la strada statale 52 bis tra Italia e Austria, la strada del passo Monte Croce Carnico, con orario dalle 6 alle 21 tutta la settimana, da oggi 14 aprile fino all'inizio dell'estate. Presenti al taglio del nastro l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, il. Udinetoday.it - Riaperta la viabilità Italia-Austria sulla statale 52 bis, torna il passo di Monte Croce Carnico Leggi su Udinetoday.it la strada52 bis tra, la strada del, con orario dalle 6 alle 21 tutta la settimana, da oggi 14 aprile fino all'inizio dell'estate. Presenti al taglio del nastro l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, il.

Segnala ilgazzettino.it: Passo Monte Croce: riaperta viabilità tutti i giorni dalle 6 alle 21 - Passo di Monte Croce Carnico, 14 apr - � stata riaperta la viabilità tra Italia e Austria sulla strada di Passo Monte Croce Carnico (Ss52 bis), con orario dalle 6 alle 21 per 7 giorni su 7 ...

