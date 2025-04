Ilfattoquotidiano.it - Governo di salute pubblica contro guerra e cambiamento climatico: una proposta da percorrere

Sussiste in Italia un’evidente distanza, che diventa ogni giorno più ampia, tra il popolo che aspira alla pace e non vuole mandare al macello i suoi figli per fare un favore a von der Leyen, Gentiloni, Calenda & C., da un lato, e i figurifondai appena citati che possiamo ben considerare rappresentativi, insieme a vari altri, di un sistema politico e istituzionale, italiano, europeo ed occidentale, chiaramente alla frutta, che minaccia di travolgerci tutte e tutti nel suo ineluttabile naufragio, anche perché ha deciso di puntare tutte le sue carte sulla, proprio per distrarre dai suoi molti, evidenti e continui fallimenti.Si tratta di disperati che sono sensibili esclusivamente alle ragioni del proprio portafoglio, avendo smarrito da tempo non solo ogni etica politica ma ogni consapevolezza culturale e sociale.