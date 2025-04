Lanazione.it - Silvia Chiassai Martini : “Il Presidente Giani si preoccupi del personale ospedaliero invece di fare solo campagna elettorale”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 14 aprile 2025 –: “Ilsideldi. Senzanon si garantisce la sanità: basta scaricare i problemi su operatori e cittadini” “Un continuo grido di allarme sulsanitario che non riceve nessuna risposta- afferma il Sindaco– E’ gravissimo che ormai da anni ilresti indifferente di fronte all’ennesima denuncia dei Sindacati, questa volta del Nursind, per la mancanza di centinaia di OSS che sono letteralmente “spariti” dal fabbisogno deldella Asl Toscana Sud Est. Ilcontinua a ignorare il problema concentrato ormai nella sua ennesima, intento a girare la regione a visionare cantieri e tagliare nastri senza governare i gravi problemi denunciati da anni dalche a differenza sua combatte ogni giorno per tenere in piedi Ospedali, depotenziati intenzionalmente da una politica regionale accentratrice di potere e servizi.