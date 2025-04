Malagò sugli scontri nel derby e non solo Io CEO della Roma Una bella fantasia

Roma che non ha troppa voglia di rimuginare su ciò che è accaduto, con Ranieri e squadra già in campo oggi con il Verona in testa. Quello di ieri però un derby che impone riflessioni, per un gruppo con doti sia tecniche che morali, ma incapace di fare quel salto di qualità per imporsi nei big match e concretizzare il sogno Champions League. Le gare contro Juventus e Lazio lasciano quella sensazione di non averci provato fino in fondo, ed è ciò che più dispiace.Un derby caratterizzato da scontri tra tifoserie, come ormai spesso accade nella stracittadina della capitale, e a commentare l’accaduto, dalla Sala Giunta, anche Giovanni Malagò, presidente uscente del CONI: “Leggo di 1500 poliziotti impiegati e 13 feriti. Totale vicinanza al corpo della Polizia. Sololaroma.it - Malagò sugli scontri nel derby e non solo: “Io CEO della Roma? Una bella fantasia” Leggi su Sololaroma.it In un intenso rush finale di campionato, è unche non ha troppa voglia di rimuginare su ciò che è accaduto, con Ranieri e squadra già in campo oggi con il Verona in testa. Quello di ieri però unche impone riflessioni, per un gruppo con doti sia tecniche che morali, ma incapace di fare quel salto di qualità per imporsi nei big match e concretizzare il sogno Champions League. Le gare contro Juventus e Lazio lasciano quella sensazione di non averci provato fino in fondo, ed è ciò che più dispiace.Uncaratterizzato datra tifoserie, come ormai spesso accade nella stracittadinacapitale, e a commentare l’accaduto, dalla Sala Giunta, anche Giovanni, presidente uscente del CONI: “Leggo di 1500 poliziotti impiegati e 13 feriti. Totale vicinanza al corpoPolizia.

