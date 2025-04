La Commissione Ue dubita degli States telefoni usa e getta per le missioni in Usa contro lo spionaggio

Commissione europea per i commissari e i funzionari che dovranno intraprendere missioni negli Stati Uniti, sarebbero le medesime esistenti per Cina e Ucraina, dove non è permesso l'uso dei normali dispositivi elettroniciL'articolo La Commissione Ue dubita degli States: telefoni usa e getta per le missioni in Usa contro lo spionaggio proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - La Commissione Ue dubita degli States: telefoni usa e getta per le missioni in Usa contro lo spionaggio Leggi su Ildifforme.it Le nuove linee guida introdotte dallaeuropea per i commissari e i funzionari che dovranno intraprenderenegli Stati Uniti, sarebbero le medesime esistenti per Cina e Ucraina, dove non è permesso l'uso dei normali dispositivi elettroniciL'articolo LaUeusa eper lein Usaloproviene da Il Difforme.

I ministri delle Finanze Ue a Bruxelles: punto su mosse Usa. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da ansa.it: L'Ue sospende per 90 giorni i dazi contro gli Usa - L'Ue ha deciso di sospendere per novanta giorni i dazi decisi ieri contro i prodotti americani. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. (ANSA) ...

it.euronews.com riferisce: La Commissione Ue avverte Alphabet e Apple: "State violando le regole digitali europee" - la cui conclusione dovrebbe essere presentata dall'autorità di controllo dell'Ue nelle prossime settimane. In questo caso, la Commissione dovrà decidere se le misure adottate da Apple ...

Come scrive ansa.it: Commissione, coordinati con leader che vedono controparti - Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho interpellata sul viaggio del premier spagnolo Sanchez in Cina. "La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è stata in ...