Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2025 ore 16:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio delladi Sanji su raccordo anulare per un incidente avvenuto in precedenza coordinamento sulla carreggiata interna tra le uscite Trionfale Salaria proseguiamo lungo la carreggiata interna si sta in coda qui per traffico dalla Prenestina all'appia in esterna con gli attrezzi traFiumicino e diramazioneSud sull'altra turbano della 24 si rallenta tra Fiorentina e Tor Cervara direzione raccordo anulare diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia traffico rallentato con code da via di Grottarossa annullare nelle due direzioni sulla Flaminia si sta in coda da via Monterosi a Grottarossa direzione raccordo ci spostiamo sulla Ardeatina a file da via di torricola raccordo in uscita infine sulla via del mare si vede a rilento del raccordo a Vitinia direzione Ostia da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della