Pierina Paganelli resta in carcere Louis Dassilva Il gip ha respinto l’istanza

resta in carcere Louis Dassilva, 35enne unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, 78enne uccisa la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, ha rigettato la richiesta di revoca della misura di custodia cautelare in carcere per l’uomo arrestato lo scorso luglio. l’istanza era stata presentata dai difensori, avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.Il pm di Rimini Daniele Paci aveva dato parere negativo all’istanza avanzata dopo la conclusione “dei primi tre incidenti probatori in data 14 marzo 2025”. La procura, nella memoria depositata, chiedeva che il senegalese rimanesse in carcere alla luce delle conferme riscontrate in merito alle dichiarazioni rilasciate da Manuela Bianchi, ex amante di Dassilva e nuora della Paganelli, la cui attendibilità verrebbe “ulteriormente rafforzata” dal fatto che Dassilva si sia “sottratto al confronto con la stessa”. Ilfattoquotidiano.it - Pierina Paganelli, resta in carcere Louis Dassilva. Il gip ha respinto l’istanza Leggi su Ilfattoquotidiano.it in, 35enne unico indagato per l’omicidio di, 78enne uccisa la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, ha rigettato la richiesta di revoca della misura di custodia cautelare inper l’uomo arto lo scorso luglio.era stata presentata dai difensori, avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.Il pm di Rimini Daniele Paci aveva dato parere negativo alavanzata dopo la conclusione “dei primi tre incidenti probatori in data 14 marzo 2025”. La procura, nella memoria depositata, chiedeva che il senegalese rimanesse inalla luce delle conferme riscontrate in merito alle dichiarazioni rilasciate da Manuela Bianchi, ex amante die nuora della, la cui attendibilità verrebbe “ulteriormente rafforzata” dal fatto chesi sia “sottratto al confronto con la stessa”.

