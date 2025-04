Ancora un incidente in autostrada auto sbanda e si ribalta

Ancora un incidente in autostrada. Intorno alle 13.30 una Golf si è ribaltata dopo aver sbandato più volte. È accaduto sull'A18 in direzione Catania nei pressi dello svincolo di Roccalumera. Per fortuna, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero gravi feriti, solo tanta paura per gli occupanti.

