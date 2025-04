Tvzap.it - Shaila Gatta, dopo il “GF” arriva la svolta: cosa farà adesso

Personaggi Tv. Negli ultimi giorniera finita al centro dell’attenzione mediatica per alcune voci su presunti problemi di salute. Ma a smentire ogni preoccupazione è stata proprio lei, tornando a farsi sentire con un annuncio che ha sorpreso e incuriosito i fan.l’esperienza intensa e a tratti turbolenta nella casa del Grande Fratello, dove aveva trovato (e perso) l’amore con Lorenzo Spolverato,ha deciso di concentrarsi su se stessa e sui suoi progetti, mettendo in pausa la sfera sentimentale e tornando a parlare al suo pubblico con una nuova energia. (Continuale foto)Leggi anche: “Pomeriggio Cinque”, chi potrebbe prendere il posto di Myrta: il nome caldo nelle ultime oreLeggi anche: Milo Infante, la decisione ufficiale della Rai:succedeLa nuovail GFla sua uscita dal Grande Fratello,era rimasta in silenzio per diverse settimane, forse segnata dalle critiche che avevano accompagnato la sua rottura in diretta con Lorenzo durante la finale del reality condotto da Alfonso Signorini.