Criptovalute alla ribalta? Lo scenario italiano

Il mercato globale divale 3mila miliardi di dollari (dato aggiornato a metà novembre) e risulta in crescita del 79,2% rispetto al mese di gennaio 2024, quando il “giro d’affari” complessivo di Bitcoin, Ethereum e altre “cripto” si era attestato a circa 1.680 miliardi di dollari. Con il 16,58% di quota di mercato a fine settembre 2024, in termini percentuali, il mercato in cripto-attività più importante risulta quello degli Stati Uniti, seguito dall’India, con il 9,44%, e dal Brasile con l’8,10%. Tra le diverse migliaia di cripto-attività, cioè la quota di mercato relativamente più alta spetta di gran lunga ai Bitcoin, che nel tempo hanno raggiunto il 60%, seguiti da Ethereum al 13% circa. Quanto al valore complessivo, rispetto ai mercati finanziari “tradizionali” e regolamentati, si tratta di volumi marginali: la capitalizzazione complessiva dei titoli quotati nelle piazze finanziare, a livello globale, si è attestata, al mese di novembre, a quota 112mila miliardi di dollari.