Cesena, il successo di Genova scaccia la crisi. Ma ora serve continuità, subito testa al Bari

L’urlo liberatorio di Daniele Donnarumma non ha la stessa valenza planetaria di quello di Marco Tardelli ai mondiali dell’82, ma per il mondo del Cavalluccio ha un peso fondamentale, monumentale. Non solo per l’autostima di Donnarumma, che in campo dà sempre il massimo anche se a volte si appisola quando si trova a difendere il secondo palo di Klinsmann. Quel gol, il suo primo quest’anno, cancella, almeno per una settimana, un mese di cattivi pensieri e rimette al sicuro la panchina di Mignani. Probabilmente il gol più importante della stagione, emblema di una vittoria fondamentale che però deve costituire solo un capitolo cui farne seguire altri per poter pensare al pericolo scampato. Con la Sampdoria ilha interrotto una china pericolosa che lo stava portando dritto in zona playout contando su un organico non proprio adatto a sopportarne ansie e frustrazioni.