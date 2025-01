Bergamonews.it - Centrale Unica di Bergamo, tutte le cifre del 2024: “Obiettivo diminuire i tempi”

Dalmine. Tra le ultime novità in ambito medico del periodo, ladicon sede a Dalmine ha preso il via il 6 lugliomodificando radicalmente l’organizzazione della continuità assistenziale sul territorio provinciale. Ma quali sono i risultati in questi primi mesi?Il nuovo modello di gestione, che soppianta la gestione dell’ex guardia medica, coinvolge i cittadini che necessitano di assistenza sanitaria non urgente negli orari non coperti dal proprio medico di medicina generale, principalmente tutti i giorni dalle 19 alle 8 della mattina seguente e nei prefestivi e festivi h24. Tramite la chiamata al cosiddetto Numero Europeo Armonizzato (‘NEA’, 116117), si verrà così messi in comzione con un operatore tecnico che collegherà la chiamata alladove rispondono i medici in continuità assistenziale che gestiranno le diverse richieste, avvalendosi anche della videochiamata, effettuando una ‘tele-visita’.