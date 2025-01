Lanazione.it - Carlo Conti porta Jovanotti a Sanremo: il Festival parla toscano. “Io ero dj a Cortona, lui a Firenze”

, 19 gennaio 2025 – "mi ha invitato al suoRai e ho accettato con piacere. Ho aspettato a dargli l’ok definitivo perché come dice Pippo '' e vorreire qualcosa che considero bello per quella grande occasione, qualcosa che mi emozioni e mi diverta a progettare. Sono felice di andare, faremo una cosa unica, ma non vi dico nulla, la stiamo mettendo a punto in questi giorni". Lo scrivesui social confermando la notizia della sua partecipazione aldi(11-15 febbraio). "Conoscoda tanto, lo ascoltavo alla radio quando io ero un giovanissimo dj estivo nella radio die lui era già una voce nota a tutta la toscana dalla radio didove aveva il suo programma.è la festa della musica italiana e sono onorato per questo invito che coincide con un periodo per me bellissimo di ritorno sul palco e con l’uscita di nuove canzoni (ma non vado a fare la 'promozione', vado a fare musica e spettacolo,mi ha dato carta bianca, e lo ringrazio).