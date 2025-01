Sport.quotidiano.net - CALCIO DILETTANTI. Seconda Categoria,. Pertutti dà la coppa al Collinello

Ilbrinda nelladi. Ieri, sul campo neutro di Martorano si è imposto nella finale del girone O superando 1-0 lo Junior Gambettola: una finale che vedeva i bertinoresi, primi in campionato, difronte alla più immediata inseguitrice. La rete della vittoria del squadra allenata da mister Simone Mariani è stata segnata, al 10’ del secondo tempo supplementare, da Francesco. I gialloneri proseguiranno il percorso in, nella fase regionale. Nei quarti di finale invece del Memorial Renzo Resta, ladi Terza, sono Bagnolo, Bertinoro e Vigne le prime tre a staccare il biglietto per le semifinali. Risultati e marcatori: Bagnolo-Torresavio 5-4 dcr (1-1, Fagnocchi; Gentili), Predappio-Bertinoro 0-1 (Fornasari), Vigne-Union Sammartinese 6-1 (2 Berardi, 2 Khalil, Candoli, Bravaccini; Biondi).