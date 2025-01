Iltempo.it - App TikTok oscurata: "Per fortuna arriva Trump". Quel messaggio agli utenti

Leggi su Iltempo.it

Anchefa il conto alla rovescia per l'insediamento di Donald. L'applicazione è statanegli Stati Uniti e glinon hanno più potuto accedere al social a partire da sabato sera, poche ore prima dell'entrata in vigore di un divieto federale sul servizio. La piattaforma dell'azienda è stata rimossa dai principali store, compresili gestiti da Apple e Google, mentre il suo sito web ha comunicato che l'app non era più disponibile. Chi ha cercato, invano, di accedervi, ha trovato unpop-up dell'azienda che impediva di scorrere i video. "Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta- Purtroppo questo significa che per il momento non potete usare": è stato ildiffuso per rendere nota la decisione degli Usa. .