Dilei.it - Anticipazioni Da noi… a ruota libera del 19 gennaio: gli ospiti di Francesca Fialdini

Leggi su Dilei.it

È pronta una nuova puntata di Da Noi. a. Domenica 19, subito dopo Domenica In, ci aspetta su Rai1 alle 17,20 per un pomeriggio ricco di interviste,, racconti e novità. Come sempre, il salotto della prima Rete accoglierà alcuni dei volti più amati della nostra televisione e del nostro spettacolo che, davanti alla famigerata, si preparano per svelare qualcosa di più sulla loro vita e su come abbiano vissuto il successo. Curiosi di sapere chi saranno i protagonisti di questa puntata? Ecco tutte le!Da noi. A, ledel 19Grande attesa per il ritorno di Gigliola Cinquetti, una vera leggenda della musica italiana. Cantante, attrice, conduttrice e ora anche coach nella trasmissione di successo Ora o Mai Più su Rai 1, l’artista vincitrice di Eurovision racconterà della sua straordinaria carriera, dagli esordi con la vittoria a Sanremo con Non ho l’età fino ai suoi progetti più recenti che la vedono protagonista.