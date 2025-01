Ilgiorno.it - Via oltre 3mila punti dalle patenti

In origine, erano i guardacaccia. E il bilancio della polizia provinciale non si poteva non partire da lì: lo scorso anno si sono registrate 3 violazioni in materia di caccia (950 euro), sono stati eseguiti 215 recuperi di fauna selvatica in difficoltà,a 24 di recupero ittico nel canale Villoresi per fauna ittica in sofferenza, e 40 interventi di cattura di fauna selvatica e reintroduzione nel loro habitat naturale. A difesa del territorio, sono stati sottoposti a sequestro penale 38.000 metri quadri di terreno. A ciò si aggiungono 26 interventi congiunti con le altre forze di polizia, 41 Comunicazioni di Notizie di Reato alla Procura, 35 reati in materia ambientale (multe per 86.416 euro)., 3 denunce per furto e danneggiamento, 3 per guida in stato di ebrezza,10 perché irregolari in Italia.