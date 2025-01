Ilrestodelcarlino.it - Libro di Puntin a Reggio Emilia, oltre 200 ucraini in piazza contro la presentazione

, 18 gennaio 2025 – Da una parte ladel saggio del presidente russo Vladimir Putin, dall’altra la manifestazione di protesta degli. Il conflitto Mosca-Kiev arriva fino adove all’Hotel Posta didel Monte, in pieno centro, è andato in scena oggi pomeriggio l’evento sulche traduce ‘L’unità storica di russi e’, edito da Visione, alla presenza dell’editore Francesco Toscano e del già ambasciatore Bruno Scapini, membro di Democrazia Sovrana Popolare, organizzato da Pietro Braglia (anima del Comitato Esodati, ex Rifondazione Comunista e candidato al consiglio comunale con Movimento perdi Paola Soragni alle scorse amministrative). Un’iniziativa che già nei giorni scorsi, fin da quando è stata annunciata, ha destato scalpore e polemiche.