L’hanno mandata via dalla casa… Grande Fratello Zeudi lo dice a Lele in un momento di relax

Di Palma non riesce ancora a rassegnarsi all’eliminazione di Helena Prestes dal. L’ex Miss Italia, che era entrata nella Casa ambre, aveva subito creato un legame con la brasiliana, sviluppando una forte attrazione nei suoi confronti. All’inizio, tra le due c’era stato un flirt, che aveva incluso anche dei baci, ma poi la situazione non si è evoluta, soprattutto dopo che Helena si è riavvicinata a Javier Martinez. Nonostante ciò,ha manifestato un forte dispiacere per l’uscita improvvisa di Helena, convinta che avrebbero avuto più tempo per conoscersi meglio. A proposito di questa eliminazione, ha più volte espresso dubbi sull’esito del televoto.Nella notte del 18 gennaio,si trovava in piscina con Emanuele Fiori e, dopo un primo confronto, la conversazione è inevitabilmente sfociata su Helena.