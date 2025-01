Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao, l’annuncio di Thiago Motta: ecco quando può tornare a disposizione! Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, arrivadisulle condizioni dell’esterno portoghese:puòIn conferenza stampa, dopo il successo per 2-0 in Juve Milan,ha avuto modo di rispondere anche alle domande sull’di Francisco. Il tecnico bianconero ha fatto il punto sulle condizioni del portoghese e sui possibili tempi di rientro in campo.LE PAROLE – «Francisco sta migliorando e speriamo possa essere col gruppo la prossima partita».LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DIPOST JUVE MILANLeggi su Juventusnews24.com