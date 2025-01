Ilrestodelcarlino.it - Incidente Finale Emilia, finisce fuori strada e muore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Modena), 18 gennaio 2025 – Tragicoattorno alle ore 19 ain via per Ferrara. Una Toyota è finita, ribaltandosi ed andando a sbattere contro un manufatto in un fosso. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei volontari die dei permanenti di San Felice, oltre al 118 con ambulanza ed automedica da Mirandola. Purtroppo per il conducente non c'è stato nulla da fare, deceduto nell'impatto. Sul posto Polizia locale per i rilievi.