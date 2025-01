Lanazione.it - Il ’don’ difende i ragazzi. Ma la rabbia non si placa

Leggi su Lanazione.it

"Quello che è accaduto nel cortile della parrocchia è indubbiamente espressione di un difficile rapporto di convivenza tra gli ospiti del centro e alcune famiglie residenti nel quartiere. Ma, ciò che molti non vogliono considerare è che la situazione di Vicofaro è temporanea, e che tutto si risolverà non appena le istituzioni ci daranno gli spazi necessari a distribuire un’accoglienza davanti alla quale noi come uomini di chiesa non possiamo tirarci indietro. Riguardo alla scintilla che ha innescato la lite tra uno dei nostri ospiti e una residente, mi riferiscono che sia stato un comportamento tenuto dal ragazzo, ovvero il fatto che abbia urinato davanti al muro della parrocchia, dunque in una zona non riparata e in vista. A tal proposito, voglio solo dire che noi abbiamo appena due servizi igienici ed è comprensibile che possa accadere che siano occupati nel momento in cui servono a più ospiti contemporaneamente".