I Molini Fagioli star al Salone di Pasticceria

MAGIONE – A Sigep World 2025, il 46°internazionale della gelateria,, panificazione artigianali e caffè in programma da sabato 18 a mercoledì 22 gennaio alla Fiera di Rimini, l’azienda umbradi Magione sarà presente con un proprio spazio: "– spiegano dall’azienda – presenta la sua particolare visione per il mondo della, una vera e propria rivoluzione agricola. Parliamo di farine che incarnano la filosofia del molino, rispetto per la terra, filiera virtuosa e tracciata e qualità artigianale. Questa filosofia si riflette in ogni prodotto della Linea Oro, concepita appositamente per favorire un ritorno alle origini della, dove semplicità e genuinità sono il cuore di ogni creazione". Ogni giorno, nello stand di, il numero 038 del padiglione B5, tanti pasticceri, pizzaioli e panificatori daranno vita a ricette che valorizzano le potenzialità delle farine del molino magionese.