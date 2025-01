Ilgiorno.it - Due opere d’arte ritornano a splendere

Leggi su Ilgiorno.it

Non solo il lago, ma anche le facciate degli edifici. A Varenna si trova bellezza ovunque, nel paesaggio e nelle, due delle quali sono tornare a ri. Sono La Madonna con Gesù e San Giorgio e i Re Magi. Il primo è un affresco del XVIII su una facciata prospiciente piazza San Giorgio. L’opera raffigura la Madonna assisa sulle nuvole con in braccio Gesù che porge il rosario mentre in basso San Giorgio è intento ad uccidere il drago, mentre sulla sinistra c’è un castello situato su una piccola altura degradante. Il secondo, più antico, è del XV, si trova su una facciata rivolta in via Venini e rappresenta l’omaggio dei Magi a Gesù Bambino. A prendersi cura dei due capolavori è stato l’architetto Eugenio Guglielmi. D.D.S.