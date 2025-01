Rompipallone.it - Clamoroso Kvara-PSG: era già tutto deciso, i tifosi non riescono a crederci

Leggi su Rompipallone.it

Ha dell’incredibile quanto svelato sul passaggio dial Paris Saint Germain: idel Napoli stentano a.Il passaggio di Khvichatskhelia al Paris Saint Germain passerà alla storia come uno degli affari più onerosi del mercato di gennaio. Il trasferimento dell’attaccante georgiano ha provocato un forte scossone nel cuore deidel Napoli, profondamente addolorati dall’addio dell’eroe Scudetto.Attenzione, però, poiché all’amarezza potrebbe far seguito l’incredulità: il retroscena sulla trattativa è incredibile.al PSG,retroscena del talent manager: “Abbiamo lavorato in silenzio”Ha delquanto rivelato sul passaggio dial PSG. L’ufficialità, arrivata nella serata di ieri, ha aperto un vuoto nel cuore dei– e anche nella rosa partenopea.