Ci avete rubato i sogni

Alberto Buratti è uno chef che dopo gli studi ha fatto molta esperienza in locali di rilievo, tra tutti l’Antica Osteria del Ponte di Ezio Santin e l’Osteria Francescana di Massimo Bottura, e poi ha scelto di tornare nella sua Legnano, cittadina tra Varese e Milano, per costruire la sua avventura imprenditoriale. Caparbio, lavoratore, imprenditore, ha il suo ristorante Koiné dal 2014, ha avuto tante esperienze gestendo o prestando consulenza a molte realtà della zona, ha imparato nel tempo che cos’è il mondo della ristorazione, dal fine dining al bar per gli aperitivi.La riflessione che ha scritto a Gastronomika è un messaggio forte, per il settore e per chi lo gestisce, ma è anche una presa di coscienza di una generazione di mezzo, che non ha avuto i privilegi di quella precedente e che non trova in quella successiva i suoi valori e le sue ambizioni.