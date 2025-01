Australian Open Jasmine Paolini vince ma scivola sul caffè La risposta per non deludere il pubblico – Il video

Leggi su Open.online

Doppio esordionte agliper, che ha vinto i suoi due primi incontri in singolare e anche il doppio con Sara Errani. Ma al termine del match del secondo turno, dove ha battuto in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 17 minuti di gioco la messicana Renata Zarazua, la tennista toscana numero 4 del ranking Wta è stata messa in crisi nell’intervista sul campo davanti aldi casa. L’ex tennista e opinionista tv Laura Robson, britannica ma originaria dell’Australia, ha voluto da lei unadefinitiva sulla querelle che da qualche giorno sta impegnando gli atleti. È vero che in Australia si beve ilpiù buono? Un’affermazione che fa inorridire qualsiasi italiano, certo, ma che invece è stata pronunciata dal campione di casa Alex de Minaur, in maniera non troppo ironica.