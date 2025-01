Lanazione.it - Adami e le ’Esperienze di valore’

Leggi su Lanazione.it

Nella sala conferenze dell’Avis Favaro in via Caselli 19, oggi alle 16.15, Ottaviopresenta il libro ‘Esperienze di valore - La morte di papà si trasforma in meravigliosa lezione di vita’ dialogando con Michela Rossi, presidente dell’associazione Qulture. Si tratta di un breve racconto autobiografico pubblicato lo scorso anno, nel quale l’autore riporta l’inattesa e sorprendente serenità che lo ha accompagnato nelle settimane successive alla morte di suo padre. Attraverso il viaggio nella più intensa esperienza spirituale della sua vita,desidera stimolare il lettore a esplorare il mondo delle proprie emozioni e a coltivare la propria spiritualità, con la convinzione che il miglioramento di se stessi favorisca il progresso verso un’umanità migliore.è al suo secondo libro: dieci anni fa il 55enne spezzino ha scritto ‘All’improvviso.