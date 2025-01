A Soho c’è lo store dei Rolling Stones ed è gestito da Francesca Bragaglia guardia Fipsas di Latina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 gennaio 2025- Nel cuore di, a Londra, c’è un negozio pieno di lingue rosse. È l’ultima impresa dei, un negozio al dettaglio chiamato RS No. 9 Carnaby Street che non è un pop-up: è il primo negozio permanente di un gruppo rock.È una storia che parte negli anni ’60. «Frequentavamo Carnaby Street prima che diventasse famosa», racconta in un’intervista Mick Jagger.RS N°9 Carnaby, si trova appunto sulla Carnaby Street, la strada dove si dice che Mary Quant inventò la minigonna negli anni ’60, nel cuore di, il quartiere dove è radicata la storia dei, che Charles Dickens raccontò come malfamato, prima che diventasse popolare tra i seguaci dello stile mod negli anni sessanta, dopo che nel 1958 John Stephen, un giovane stilista scozzese, aprì il primo negozio di abbigliamento.