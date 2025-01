Ilfattoquotidiano.it - “A Gaza i bisogni umanitari sono a livelli catastrofici. Ora servono aiuti massicci, le persone hanno disperato bisogno di acqua e cibo”

Un livello di distruzione “enorme” che richiede “massici” per sostenere la popolazione. Dopo l’accordo di cessate il fuoco, le associazionie lanciano un appello per la condizione dellenella Striscia di. Per Medici senza frontiere, la situazione è “catrastrofica” e serve un incremento degliperché “c’è undie riparo dal freddo”. E Azione contro la fame ha detto di accogliere con favore l’accordo “sui 600 camion giornalieri previsti”, ma “è importare che già prima del conflitto la comunità riteneva insufficienti 500 camion al giorno”. “Ora è più urgente aumentare la quantità di”. Stessa posizione anche per Emergency, secondo cui “i problemi generati da quindici mesi di violenzaenormi”: “La situazionea è disastrosa e prima di poter raggiungere la normalità sarà necessario un cammino lungo e difficile“.